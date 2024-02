Sognano gli Stati Uniti, attività venatoria sette giorni su sette e vorrebbero il fucile per la caccia anche ai sedicenni. Sono queste alcune delle voci raccolte tra i partecipanti all’Eos Show di Verona, European Outdoor Show, la più grande fiera italiana della caccia, pesca e tiro sportivo. Un appuntamento che ha richiamato migliaia di persone fin dalle prime ore del mattino. Tra questi ci sono anche tanti minori accompagnati dagli adulti. L’ingresso è consentito anche agli under 18 ma secondo il regolamento il maneggio delle armi “è precluso ai minorenni ad eccezione di quelli iscritti alle federazioni sportive”.

“Alla fiera Eos la Questura ha vietato ai minorenni il maneggio di armi ad eccezione degli iscritti a federazioni. Ma si vedono tanti minorenni con armi in mano. Tutti iscritti a federazioni sportive? Chi sta controllando?” commenta Giorgio Beretta, dell’ Osservatorio Permanente sulle Armi Leggere e le politiche di sicurezza e difesa (OPAL – Brescia)

Del resto in tanti vorrebbero che fosse permesso anche ai sedicenni di avere il fucile per la caccia. Una proposta di legge che era stata lanciata e poi ritirata dal senatore di Fratelli d’Italia Bartolomeo Amidei. Il partito di governo è presente in fiera anche con l’europarlamentare Sergio Berlato che distribuisce gratuitamente centinaia di borse gialle con il suo nome e cognome. Del resto le elezioni europee si avvicinano e in tanti nei partiti di maggioranza provano a strizzare l’occhio ai cacciatori.

CACCIA, NO ALLA LEGGE SPARA-TUTTO DELLA LEGA: IL PARLAMENTO LA BLOCCHI – FIRMA LA PETIZIONE SU IOSCELGO