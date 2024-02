Una “copia meno fortunata” di Fratelli d’Italia. In altri termini: “Un partito di estrema destra”. Umberto Bossi non ha dubbi su cosa sia diventata la Lega nelle mani di Matteo Salvini dopo il “fallimento” del progetto dell’attuale segretario del Carroccio, cioè l’espansione al Sud. In un incontro con una trentina di fedelissimi ed ex parlamentari, il Senatur, stando a un retroscena del Corriere della Sera, avrebbe usato parole al fiele nei confronti del vicepremier e delle sue strategie politiche. Un’analisi spietata da parte del fondatore del partito: “Soffro a vedere la Lega ridotta così”, ha detto ai suoi in un incontro per discutere della fondazione di un’associazione politica.

L’aspirazione è sempre la stessa, un “ritorno alle origini” e un recupero dell’identità primigenia del Carroccio: la rappresentanza del Nord, dei suoi imprenditori e delle sue partite Iva. “Adesso invece la Lega è la copia meno fortunata di Fratelli d’Italia”, è il ragionamento di Bossi. La colpa? Di Salvini che “ha fatto diventare la Lega un partito di estrema destra, proprio mentre al governo c’è Giorgia Meloni che ha il simbolo della Fiamma. Ma tra la copia e l’originale, chi vuoi che voti la gente?”.

Una trasformazione figlia del “fallimento del suo progetto”, cioè il tentativo di trasformare il Carroccio in un partito nazionale radicato anche nel Meridione, e che ora rischia un rimbalzo con l’innesto di figure che “non hanno nulla a che fare con la nostra storia”. Insomma, il giudizio è senza appello: “Ha sbagliato a scegliersi i compagni di strada in questi anni, ma non può ora affidarsi a tipi come quel generale lì… Vannacci…”.

Ad avviso del Senatur, l’attuale segretario ha sbagliato tutto non percependo che “c’era uno spazio politico rimasto vuoto e doveva riempirlo lui”. Quale? Il riferimento è al centrodestra più moderato, quello di Forza Italia che non può più contare sulla figura leaderistica di Silvio Berlusconi. “Invece l’ha lasciato libero”, ha sottolineato ai suoi nel salotto della casa di Gemonio. Una mossa “sbagliata” che potrebbero avere conseguenze già alle Europee, dove la Lega rischia un clamoroso sorpasso proprio da parte dei berlusconiani.