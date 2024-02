I Vigili del Fuoco sono ancora al lavoro a Concorezzo, in provincia di Monza e Brianza, per spegnere un incendio in corso dalla notte che ha interessato diversi capannoni. Le fiamme si sono originate dopo la mezzanotte di giovedì in via Primo Maggio nella zona industriale della cittadina brianzola.

Come si vede dalle immagini del drone, girate intorno alle 9:30 di venerdì, le squadre dei Vigili del Fuoco stanno ancora lavorando per estinguere gli ultimi focolai.