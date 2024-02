Sono stati Andrea Quartini (M5S) e Arturo Scotto (Pd) i primi ad intervenire in Aula durante le interpellanze urgenti per riportare e commentare la notizia del crollo avvenuto nel cantiere Esselunga di Firenze. “Inaccettabile morire sul lavoro” hanno sottolineato entrambi, augurandosi che venga fatta luce sulle cause e che si prendano iniziative volte a contrastare il fenomeno. In chiusura di seduta Giorgio Mulé, nella funzione di presidente, ha sottolineato il momento di cordoglio collettivo.