Nel corso di una conferenza stampa sull’agricoltura nella sede del PD a Roma la segretaria Elly Schlein ha momentaneamente interrotto i lavori per chiedere un minuto di silenzio, subito dopo la notizia del crollo del cantiere Esselunga a Firenze: “C’è stato un drammatico incidente per un crollo del cantiere Esselunga a Firenze. Non sappiamo neanche quante vittime ci sono e si sta lavorando per estrarre ancora persone dalle macerie, per questo vi chiedo se possiamo fare un minuto di silenzio. Quella della sicurezza sul lavoro è un’emergenza vera. L’Italia non può continuare ad essere un luogo dove si muore di lavoro e di stage e la tragedia di oggi ci ricorda che le istituzioni di oggi non possono accettarlo. Bisogna promuovere sicurezza, responsabilizzare le aziende e aumentare i controlli.” Ha dichiarato Schlein riprendendo la parola.