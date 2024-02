Sembra sempre più chiaro che ci si debba disabituare ad attribuire delle esatte caratteristiche climatiche ad ogni mese dell’anno. Febbraio che dovrebbe essere freddo e nevoso, in realtà presenta e temperature tipiche della primavera. Infatti le temperature massime, secondo i dati de ilmeteo.it, saranno di 12 gradi superiori alla media sulle Alpi e fino a 8/9 gradi sul versante adriatico e la Sardegna.

Questo vuol dire che i di giorno le temperature potranno raggiungere i 18-20 gradi specialmente al Centro-Sud e sulle Isole Maggiori durante le ore centrali della giornata. Le minime notturne, invece, crolleranno a causa dei cieli sereni portandosi intorno allo zero soprattutto sulle pianure delle regioni settentrionali.

Il tempo sarà soleggiato e stabile, in tutta la penisola, con accumulo di umidità e smog in Val Padana, nebbie in pianura, giornate splendide ma troppo calde sulle Alpi, con lo zero termico che si porterà fino a 3300 metri e la situazione è simile anche sugli Appennini data l’assenza di neve. Poi nel weekend qualcosa potrebbe cambiare con il passaggio di un intenso ammasso nuvoloso su molte regioni, ma che non ci saranno precipitazioni degne di nota.

Foto di repertorio