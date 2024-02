Sono state sequestrati, dalle Fiamme Gialle di Macerata, 2o0 articoli di cosmetica perché contenenti una sostanza vietata. Si tratta di una fragranza sintetica, il Butylphenyl Methylpropional, anche conosciuta con il nome “Lilial“, usata per la preparazione di prodotti per la cura e l’igiene della persona, come creme, profumi, deodoranti e shampoo. Lilial è vietata da marzo 2022 dopo che è stato aggiornato l’elenco delle sostanze dette “Cmr”, ovvero considerate cancerogene, mutagene o tossiche per la riproduzione.

L’attività illecita dell’azienda è stata individuata durante un controllo della Guardia di finanza per assicurarsi che le normative del settore vengano rispettate. Alcune di queste riguardano la presenza delle sostanze nocive in alcuni prodotti e sulle informazioni minime da riportare sulle etichette per permettere un acquisto consapevole da parte del consumatore. Inoltre, sono state sequestrate anche 250 articoli per la cura della persona, che non presentavano le informazioni minime e necessarie, previste dal “Codice del Consumo“, e quindi importanti per garantire la sicurezza e la tutela della salute dei consumatori. La normativa stabilisce che i prodotti commerciati sul territorio nazionale devono riportare in lingua italiana: le indicazioni relative alla denominazione legale o merceologica del prodotto, l’identificazione del produttore, la presenza di sostanze in grado di causare potenziale danno, i materiali impiegati e i metodi di lavorazione, le istruzioni, eventuali precauzioni e destinazione d’uso. Dunque tutta la merce è stata sequestrata e il rappresentante legale dell’azienda è stato denunciato.

Foto di archivio