Il ministro dell’Agricoltura e sovranità alimentare Francesco Lollobrigida si è presentato ieri sera, 9 febbraio, al presidio di Riscatto Agricolo sulla via Nomentana a Roma per incontrare gli agricoltori che da giorni stanno protestando in tutta Italia. È stato accolto dagli agricoltori con saluti e strette di mano, e con alcuni di loro si è confrontato sui temi della protesta. Tra gli agricoltori però non tutti hanno gradito la sua presenza. Alcuni infatti hanno fischiato durante il suo intervento dal palchetto. “Cosa siamo venuti a fare a Roma? A battere le mani a chi ci sta rovinando?” ha urlato un agricoltore raccogliendo gli applausi di una parte del gruppo