Andrea Delmastro ha denunciato Matteo Renzi. “Ho depositato una querela contro Renzi per le sue continue diffamazioni. Se ha qualcosa da dire vada in Procura”, ha detto il sottosegretario alla giustizia. L’esponente di Fratelli d’Italia, infatti, è stato citato più volte dal leader d’Italia viva che è andato a presentare il suo libro a Biella. Renzi ha citato Delmastro, riferendosi al caso del colpo di pistola che, la notte di Capodanno, ha ferito il genero del suo caposcorta. Il proiettile è partito dalla pistola di Emanuele Pozzolo, deputato di Fdi.

Secondo Renzi la ricostruzione dell’incidente di Rosazza ha “troppi buchi” finora: “Noi – ha sostenuto il leader d’Italia viva – non abbiamo fatto nessuna polemica. Abbiamo chiesto solo la verità. La verità è che bisogna dire chi ha sparato. Pozzolo dice che non ha sparato. Andrea Delmastro delle Vedove deve dire la verità. Non mi interessa se ha raccontato la bugia”.

Finora le indagini hanno appurato che sulla pistola di Pozzolo c’erano tre profili di dna: uno appartiene al deputato di Fdi, un altro è di Pablito Morello, caposcorta di Delmastro, che aveva messo in sicurezza l’arma dopo il ferimento di suo genero, Luca Campana. Non si sa invece a chi appartiene il terzo Dna presente sull’arma. Ecco perché Renzi ha puntato il dito contro il sottosegretario. “Delmastro Dellevedove e la sorella Francesca si sottopongano al test del Dna per escludere che sia loro la traccia trovata sul minirevolver che ha sparato e ferito a Capodanno il cognato del caposcorta”, ha detto l’ex premier, spiegando di aver voluto “lanciare un assist al sottosegretario“.

Per la verità Delmastro ha riferito di non aver assistito alla scena dello sparo, perché si trovava fuori dai locali della Pro Loco a Rosazza. Renzi però ha insistito: “Delmastro non è mai venuto in Parlamento a chiarire cosa sia avvenuto quella notte. Sono convinto che dopo la giornata di oggi lo farà”, ha aggiunto. Quando gli è stato chiesto se avesse parlato con qualcuno presente quella sera a Rosazza, Renzi ha detto: “Preferisco non rispondere. Vogliamo sentire cosa dice Andrea Delmastro delle Vedove e poi diremo la nostra”. E in effetti dopo le parole di Renzi Delmastro è intervenuto sulla questione. Solo che lo ha fatto per annunciare una querela nei confronti del leader d’Italia viva.