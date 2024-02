“Meloni oggi dice agli agricoltori ‘vi abbiamo sempre difeso dalle scelte Ue’, ma mi chiedo chi li difende dalle sue scelte. Il governo per un anno ha perso tempo senza affrontare la vera questione che è quella del giusto prezzo. Gli agricoltori vendono a un prezzo più basso del costo di produzione, e di questo il governo non si è mai occupato. Gli agricoltori si sono visti togliere l’esenzione Irpef e oggi con un’imbarazzante retromarcia il governo cerca di tornare indietro, ma non dimentichiamo quali sono le colpe del governo Meloni”. Lo ha detto la segretaria Pd Elly Schlein ad Alghero per sostenere la candidata alle regionali Alessandra Todde.