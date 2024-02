“Non possiamo abituarci a una situazione come quella che sta vivendo Ilaria Salis. In un paese europeo oggi c’è un’assenza totale di diritti umani, in Europa, con la collaborazione del governo italiano che fino a qui non ha detto nulla”. Lo dicono le attiviste e gli attivisti del centro sociale Rivolta che questa mattina hanno occupato simbolicamente il consolato onorario ungherese. Un’azione per “alzare l’attenzione sul caso Salis e fare pressione sui due governi, italiano e ungherese, che dovranno rendere conto delle proprie azioni”.