Due avversari ostici come Francia e Belgio. Poi Israele, con tutti i significati extra-calcistici che questa partita si porta dietro. Questo è il girone dell’Italia nella Lega A di Nations League 2024/2025. I sorteggi per la competizione che comincerà a settembre (dopo gli Europei in Germania di giugno) si sono tenuti oggi a Parigi.

“Girone di ferro? Sì, ma siamo abituati a questo tipo di sorteggio, è giusto così. In questo modo abbiamo l’idea di quello che deve essere il nostro comportamento quando scendiamo in campo”, ha commentato il ct degli azzurri, Luciano Spalletti, dopo il sorteggio. D’altronde le partite di Nations League sono poco più che delle amichevoli, utili solamente a migliorare il ranking della Nazionale e a mettere in bacheca una coppetta, nel caso di approdo alla fase finale.

“Questa competizione è nata in maniera intelligente per far alzare il livello delle squadre che la giocano – ha dichiarato il tecnico toscano al microfono di Rai Sport – Queste partite qui ti danno l’opportunità di migliorarti sempre di più. Francia l’avversaria più stimolante? Sì perché sono una Nazionale che ha una storia importante. Sono sempre state partite tiratissime, ci saranno molte motivazioni per farsi trovare pronti”.

Questi i 4 gruppi della Lega A di Nations League, sorteggiati a Parigi:

Gruppo 1: Croazia, Portogallo, Polonia, Scozia.

Gruppo 2: Italia, Belgio, Francia, Israele.

Gruppo C: Olanda, Ungheria, Germania, Bosnia.

Gruppo D: Spagna, Danimarca, Svizzera, Serbia.