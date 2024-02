I primi minuti del sit-in del Partito Democratico davanti alla sede della Rai a Viale Mazzini a Roma, per chiedere lo stop a ‘tele Meloni’ e per la libertà d’informazione, vive attimi concitati ed inattesi. Italia Sovrana e Popolare coordinata da Marco Rizzo in scena una protesta contro il Pd che manifesta. Sul palco sale anche Sigfrido Ranucci. Poi spazio ai partiti di opposizione, ad eccezione di Movimento 5 stelle e Azione. Presente anche Italia Viva con Maria Elena Boschi. Dal palco del sit-in, la segretaria Pd, Elly Schlein, fa autocritica rispetto alla lottizzazione Rai fatta in passato dai dem: “Tutti i partiti, anche quelli che sono stati al governo, devono metterci autocritica. Il sistema di governance Rai va modificato e la Rai va resa indipendente dall’influenza della politica e dei partiti”.