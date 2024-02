“All’Italia serve un ministro e non un cognato a cui dare l’agricoltura. Presenteremo una mozione di sfiducia individuale nei confronti di Lollobrigida, la introdurrò io personalmente”. Lo annuncia il leader di Italia Viva Matteo Renzi a margine della presentazione milanese del suo nuovo libro Palla al Centro (ed. Piemme). “Siamo in presenza di un atteggiamento da influencer, lisciano il pelo a quelli che hanno tassato – ha aggiunto Renzi – in Italia i trattori sono contro chi ha aumentato le tasse per l’agricoltura. Meloni e suo cognato hanno rimesso l’Irpef agricola e l’hanno giustificata e difesa in parlamento”. E quando alcuni cronisti gli propongono di assaggiare dei grilli essiccati si dilegua con una battuta: “Io con Grillo ho già dato in Parlamento”.

Il ministro dell’Agricoltura ha replicato da Berlino: “C’è poco da fare, quando stai messo così provi qualsiasi cosa per far parlare di te. Ma le Europee arrivano e quindi il giudizio degli elettori più che il giudizio rispetto a lui lo andremo a verificare” ha detto Lollobrigida.