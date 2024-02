Tra streaming e AI non c’è dubbio che il mondo della musica stia attraversando una vera e propria rivoluzione che ha cambiato per sempre la produzione e il modo di concepire l’intrattenimento. In Italia secondo FIMI, nei primi 6 mesi del 2023 lo streaming in abbonamento ha segnato una crescita del 18.2%, mentre i vinili e CD sono cresciuti, trainando il fisico a +9.4%.

La musica però non è solo questo ed esiste un florido sottobosco, tra progetti indipendenti per la diffusione di un cultura musicale tra i giovani, promozioni di dischi fuori dalle major e scuole di musica che si trovano in difficoltà con i costi di gestione. Su GoFundMe esistono delle raccolte fondi lanciate proprio da queste realtà che esprimono la volontà di concretizzare e finanziare delle idee, dei sogni, delle proposte originali. Alcune di queste sono raggruppate in una pagina dedicata.

I ragazzi dell’Orchestra Giovanile del Cesmi, tutti tra i 12 e i 18 anni, hanno lanciato una campagna per raggiungere l’Islanda con la scuola di musica Suzuki di Roma e Viterbo. “Grazie ad un progetto Erasmus una parte delle spese verrà coperta, ma la nostra scuola non ha i fondi per coprire il resto delle spese. Stiamo cercando il vostro sostegno per rendere questo sogno una realtà indimenticabile!” scrivono sulla piattaforma.

L’Associazione Modena Musica Sacra (MMS) no profit di Modena chiede una mano per lanciare il prossimo evento concertistico, sabato 23 e domenica 24 marzo, per celebrare il 300° anniversario della prima esecuzione della Johannes-Passion Bwv 245 di J. S. Bach.

Intanto, Claudio Capponi, presidente dell’Associazione Culturale Farfisa, vorrebbe dare nuova vita e collocazione agli strumenti storici Farfisa, la più grande azienda europea produttrice di strumenti musicali, chiusa nel 1998.

Diffondere e divulgare un’idea della musica che valorizzi l’importante tradizione su cui la musica classica si fonda ma che sappia anche rinnovarsi e conquistare nuovo pubblico. È lo scopo di Classica Futura Associazione che intende organizzare prove aperte, lezioni concerto, percorsi tematici, convegni, incontri con i compositori.

Viking Musik Group è una realtà musicale che sviluppa talenti nell’area di Thiès in Senegal, lo studio di registrazione è andato a fuoco, Silvia Nocentini, CEO, artist manager in NoOx Worldwide srl, start up nell’industria musicale che lavora con Viking Music, ha deciso di lanciare una raccolta fondi per questa importante realtà culturale che crea opportunità di lavoro in una zona complicata.

Giuseppe Marchi, Gius, da anni organizza live a Trento e dintorni ma per continuare a poterlo fare, garantendo musica di qualità, ha bisogno di investire in promozione adeguata oltre che curare i rapporti con band, gestori o titolari dei locali e tutto questo ha un costo sempre più oneroso.

Opera Studio Abruzzo aiuta giovani cantanti e professionisti emergenti. A capo di questo progetto c’è un team di professionisti della Wiener Staatsoper, del Teatro alla Scala, del Teatro Mariinsky. L’organizzazione di OSA, Opera More, è una Onlus. L’idea è di avviare un fondo di borse di studio per gli studenti e garantire il funzionamento dello studio. Da Pesaro e Urbino arriva Tolma Collective, un collettivo di 11 giovani musicisti professionisti che stanno lanciando il loro progetto per portare la musica in spazi come bar, parcheggi, borghi, castelli, edifici abbandonati, battisteri, cascine, musei.

Una storia di musica e solidarietà arriva da Palermo, Fabio Castorino, direttore di Roxy Studio, scuola di musica e studio di produzione discografica, ha aperto una raccolta fondi per un suo alunno, un bambino di 9 anni, operato al cervello per una malformazione congenita alla nascita (MAV). Per motivi economici il bimbo non poteva frequentare il corso, da qui l’iniziativa.

Le raccolte fondi possono essere un valido aiuto anche per chi, come per Maurizio Casu, è stato produttore discografico negli anni ’80/’90 della RCM e oggi si è reinventato, aprendo un canale YouTube chiamato “RCM records” e creando un format gratuito per musicisti sotto il nome “DISCONOTTE”.

Andrea Cirfeta in arte Emme di Modesto un musicista, cantautore e rapper pugliese che per il suo primo EP ha aperto una raccolta fondi, così come ha fatto anche Germano Seggio, chitarrista e compositore siciliano, per completare la produzione del nuovo album “PaGe” o, come Donïa Nö, una cantautrice toscana di adozione romana o, il duo formato da Valentino Tamponi alla chitarra e al loop e Gigi Calvia alla batteria per il loro progetto Petricore.

Tutti artisti che hanno scelto le raccolte fondi per poter finanziare il loro progetto, il loro sogno.

Infine ci sono raccolte fondi nate anche da coloro che hanno subito il furto di strumenti musicali, come nel caso dei Veeble, una band romana che sono stati derubati di: un rullante, un guitalele, le custodie, vestiti di scena e un piccolo drone. O come un papà che ha lanciato una raccolta fondi per poter ricomprare l’oboe di sua figlia Valentina.