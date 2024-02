“Penso sia veramente vergognoso vedere i Popolari, con la loro tradizione di cultura politica, correre dietro ai nazionalisti e agli anti-europeisti, mi sembra un tradimento della loro stessa storia. Noi siamo l’argine rispetto a questa deriva che in Italia si sta traducendo nel vero volto della destra. Hanno iniziato colpendo le fasce più fragili della società, i migranti e mettendo in discussione i diritti fondamentali delle persone Lgbtqia+”. Lo ha detto la segretaria del Pd Elly Schlein ai cronisti a Strasburgo. “Abbiamo vertenze molto gravi sulla pelle delle lavoratrici e dei lavoratori e il governo è fermo, e ci propina solo delle piccole bandiere identitarie che ficca negli occhi dei più fragili”, ha spiegato Schlein che in serata vedrà il gruppo dei Socialisti Ue.