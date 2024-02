Un episodio increscioso scuote il calcio spagnolo: il calciatore del Siviglia Lucas Ocampos è stato vittima di una molestia da parte di un tifoso. È successo durante la partita con il Vallecano, poi vinta dal Siviglia per 2 a 1. Lo spettatore è stato denunciato da LaLiga alla Procura dei minori: infatti, dopo essere stato individuato, si è scoperto che si tratta di un minorenne. L’episodio è accaduto mentre Ocampos, attaccante argentino, aveva appena raccolto il pallone a bordo campo per battere una rimessa laterale: il ragazzo gli ha toccato il sedere, in particolare con un dito. “Spero che questo non accada nel calcio femminile, perché sappiamo cosa potrebbe succedere”, ha dichiarato Ocampos a fine partita. La sua dichiarazione è stata presa sul serio dalla Lega spagnola, che ha deciso appunto di intervenire.

Lucas Ocampos era sulla linea laterale al 33esimo minuto del primo tempo quando il tifoso si è allungato e gli ha toccato il sedere. L’esterno argentino si è voltato per protestare con il giovane tifoso e poi ha chiamato l’arbitro. La partita è stata interrotta brevemente. Alcuni fan hanno riso dell’incidente mentre i giocatori del Rayo hanno chiesto al pubblico di comportarsi bene. “Puoi vedere cosa è successo nelle immagini,” ha detto Ocampos a Dazn. “Spero che la Liga prenda la cosa con la stessa serietà con cui prende il razzismo. Non credo che tutti i ragazzi del Rayo siano così perché ci hanno sempre trattato con rispetto, ma c’è sempre uno stupido“. “Ho mantenuto la calma perché ho due figlie, spero che questo non accada loro in futuro. Spero che si intraprendano le azioni necessarie e spero che una sciocchezza come questa non macchi una tifoseria che per il resto si è comportata molto bene”.