L’ex presidente cileno Sebastian Piñera è morto dopo che l’elicottero su cui era a bordo è precipitato. Lo riferiscono i media locali. Sebastian Piñera era stato presidente dal 2010 al dicembre 2013, quando era stata eletta la ex presidente Michelle Bachelet. Il veivolo è precipitato nelle acque del lago Ranco. Secondo i media locali a bordo vi erano cinque persone e tre di loro si sono salvate. Dalle prime testimonianze dei sopravvissuti si è scoperto che l’ex presidente Pinera era alla guida del velivolo e non sarebbe riuscito a raggiungere a nuoto la riva del lago dopo l’incidente.

La Marina ha raggiunto il luogo dove è caduto l’elicottero, che sarebbe affondato di circa 40 metri. La polizia ha ricevuto la segnalazione che denunciava l’incidente alle 14,57 ed è stata la prima a giungere sul luogo assieme alla Marina. Secondo le prime informazioni, l’ex presidente era in viaggio di ritorno dopo aver fatto visita all’imprenditore José Cox.

Piñera era stato presidente anche dal 2018 al 2022. Sotto la sua presidenza che scoppiarono le massicce proteste note come ‘estallido social’, inizialmente contro l’aumento del prezzo del biglietto della metropolitana di Santiago e poi contro le politiche liberiste in generale. Quelle proteste portarono poi alla decisione di avviare una riscrittura della Costituzione, che risaliva alla dittatura di Augusto Pinochet, ma le nuove ipotesi di Carta costituzionale sono state successivamente bocciate in due diversi referendum, l’ultimo dei quali si è tenuto lo scorso dicembre.