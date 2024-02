“Salvini ha detto che Ilaria Salis è indegna di fare l’insegnante? Non ho la minima stima per Salvini. Mi sembra un personaggio sospeso tra la ferocia e il ridicolo, senza un’idea politica, senza niente, ma pronto a saltare ogni mattina su quello che lui pensa possa rendere qualcosa in termini elettorali. Lui eliminerebbe politicamente Meloni“. Così, nella trasmissione In altre parole, su La7, Corrado Augias commenta le reiterate dichiarazioni del leader della Lega, Matteo Salvini, contro Ilaria Salis, la 39enne maestra brianzola rinchiusa da 8 mesi in un carcere in Ungheria.

“Francamente non so se il governo sta facendo abbastanza – aggiunge Augias sulla vicenda Salis – Non sappiamo tutto, ma solo alcune cose. È probabile che ci siano delle trattative in corso. Sicuramente non ha fatto molto in tempo, lo scandalo è dovuto scoppiare con quelle immagini umilianti che abbiamo visto perché la presidente del Consiglio si decidesse a premere sul suo amico Orban“.