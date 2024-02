“Questa mattina ho firmato la cittadinanza onoraria per Ius soli per 69 bambini nati a Savona tra il 21 ottobre 2021 e il 31 dicembre 2022 da genitori stranieri residenti in Italia, come previsto dal nostro Regolamento e dall’ordine del giorno approvato a maggioranza nel Consiglio Comunale del 29 settembre 2022”. Così il sindaco di Savona Marco Russo annuncia l’iniziativa della sua Giunta. “Era dal 2016 che la nostra città non conferiva questo tipo di riconoscimento che ha anche il valore di pungolo nei confronti del nostro governo, affinché il diritto di cittadinanza venga riconosciuto a tutti i bambini che nascono, vivono, crescono e studiano nelle nostre città, insieme ai nostri figli. Firmare questo provvedimento, anche se ha un valore sostanzialmente simbolico – sottolinea il primo cittadino – è stato molto emozionante, perché è uno di quei momenti in cui la politica, quando tratta di diritti e di persone, ha un senso immenso e perché dietro ognuno di quei 69 nomi c’è la storia di una famiglia e la vita di una bambina o di un bambino che arricchiscono la nostra comunità e che saranno i savonesi di domani. A fine febbraio nella Sala Rossa del Comune nel corso di una cerimonia pubblica conferiremo a queste famiglie un attestato di benvenuto ufficiale nella nostra comunità. Il primo cittadino, eletto per il centro sinistra alla guida della città ligure, nell’aprile del 2023 aveva registrato all’anagrafe il figlio di due donne.

Foto dal profilo Facebook