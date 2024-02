“Spero di non essere l’unica tra i leader politici a sapere che nessuna delle nostre forze politiche da sola è sufficiente per costruire l’alternativa e di certo nessuno può pensare di farlo senza la prima forza di opposizione che è la comunità democratica, il Pd. Quindi noi continueremo a lavorare sui temi per costruire l’alternativa che serve rispetto agli sbagli del governo Meloni“. La segretaria del Pd Elly Schlein torna a parlare di campo largo e alleanze con il M5s di Giuseppe Conte: l’occasione è la sua visita a Teramo per la campagna elettorale delle regionali in Abruzzo del prossimo 10 marzo a supporto del candidato unitario Luciano D’Amico: “In Abruzzo il campo largo è riuscito a trovare un’intesa grazie anche alla candidatura straordinaria di Luciano D’Amico” e “siamo molto felici che attorno a Luciano D’Amico tutte le forze alternative alla destre si siano unite in un programma comune, è la dimostrazione che si può fare, basta volerlo“, dice Schlein ai microfoni di Sky Tg24.

Il gelo tra la segretaria dem e Giuseppe Conte prosegue dopo la doppia critica arrivata dall’ex premier: prima con il no al sit-in sulla Rai definito ipocrita, poi “i capelli dritti” per un Pd diventato a suo dire “bellicista”. Schlein aveva replicato chiedendo “il rispetto e non i continui attacchi e le mistificazioni”. L’Abruzzo per la leader del Pd è il contesto ideale per rilanciare la sua idea di un’opposizione unita contro il governo Meloni e il centrodestra: “Qui in Abruzzo respiriamo attorno a questo progetto un bel clima ovunque andiamo: c’è speranza di un futuro migliore. Il nostro avversario è chiaro: è la destra“.

Il riferimento è sempre a Conte: “Noi siamo molto felici di essere qui con una alleanza molto larga con tutte le forze alternative alla destra”, ribadisce più volte Schlein. Che sulle regionali dimostra di puntare molto: “C’è tanta speranza attorno al progetto che abbiamo costruito insieme per Luciano D’Amico, il nostro candidato presidente, persona perbene, competente, professionale. Un progetto in cui noi crediamo molto, il Pd ha messo in campo una lista molto solida fatta di persone che amano e vivono questo territorio”. “Le aree interne hanno la massima attenzione del Pd – continua Schlein – bisogna creare occupazione, contrastare lo spopolamento e possiamo farlo solo non facendo mancare servizi“, dalla sanità agli asili nido e le infrastrutture, “altro punto importante del programma di Luciano D’Amico, perché avete visto cosa ha fatto il ministro Salvini scegliendo di non confermare gli investimenti sulla Roma-Pescara“. “Speriamo che presto l’Abruzzo con D’Amico possa prendere questa strada, perché mi preoccupa il senso di abbandono di chi vive nelle aree montane”, aggiunge Schlein, sottolineando ancora una volta che, “respiriamo attorno a questo progetto un bel clima ovunque andiamo”.