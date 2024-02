“Credo che Ilaria Salis del dolore e della sorpresa di Nordio non se ne faccia niente, né lei né la sua famiglia”. Così Elly Schlein in tour elettorale in Abruzzo, rispondendo ai cronisti: “Vorrei vedere un impegno più forte e concreto da parte di questo governo, forse in imbarazzo per l’amicizia della presidente del consiglio Giorgia Meloni con Orban, che però è felice di accoglierlo nella sua famiglia politica, nonostante le immagini che hanno leso la dignità di Ilaria Salis, cittadina italiana, in tutto il mondo. Non è civile quello che si è visto, con le catene e il guinzaglio. Vorremmo sentire una voce più forte dal ministro”.