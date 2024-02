Il corteo di trattori partito da via Angelo Scotti a Pavia, entra nel centro abitato domenica mattina. La manifestazione si inserisce nel più ampio contesto delle proteste degli agricoltori e allevatori che da settimane si susseguono in Italia e in altri Paesi dell’Ue contro le politiche agricole dell’Unione europea e contro lo stato in generale in cui versa il settore. “Un piccolo proprietario terriero non ha la possibilità di dare un futuro ai propri figli e andare avanti con la propria attività”, dice un agricoltore.