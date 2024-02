“Farò del mio meglio! Grazie per la fiducia”. Il tennista spagnolo Carlos Alcaraz – n° 2 del ranking mondiale – ha risposto così post della Juventus che annunciava l’arrivo in prestito dal Southampton fino al 30 giugno 2024 del giocatore argentino. Sotto il post Instagram del club bianconero, in cui veniva mostrata la maglia numero 26 del centrocampista, è intervenuto con un emoji sorridente. Il tweet, che generato una miriade di commenti, è stato poi cancellato dal tennista. Intanto il calciatore Carlos Alcaraz, classe 2002, arriva a fronte di un corrispettivo di “3,7 milioni di euro oltre a oneri accessori di 0,2 milioni fino massimo di 1,9 milioni al raggiungimento di determinati obiettivi”. Il diritto di riscatto è fissato “a 49,5 milioni di euro pagabili in tre esercizi”.

???????? Un messaggio da parte di Alcaraz ai tifosi ⚪️⚫️ pic.twitter.com/gKfi2CW5tN — JuventusFC (@juventusfc) January 31, 2024