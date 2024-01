“Lo scorso 27 gennaio (Giorno della Memoria ndr) mi è capitato di leggere cose che mi hanno lasciata sconvinta. Io non penso di dovermi discolpare in quanto ebrea di ciò che fa lo stato di Israele a Gaza“. Lo ha detto la senatrice a vita Liliana Segre, testimone dell’Olocausto, durante la sua visita al Memoriale della Shoah di Milano, organizzata dalla Comunità di Sant’Egidio. “Trovo sbagliato mescolare cose completamente diverse, come hanno fatto tanti che hanno messo in discussione il 27 gennaio per quanto sta accadendo a Gaza”.