Un po’ di meritato riposo, ma anche il tempo per “tornare in palestra” perché “c’è ancora tanto lavoro da fare”, come ha detto lui stesso. Jannik Sinner ha deciso di rinunciare a giocare il torneo Atp 250 di Marsiglia, in programma dal 5 febbraio. Dopo lo storico trionfo agli Australian Open, con la conquista del primo titolo Slam che gli è valso anche ben 1850 punti guadagnati in classifica, il 22enne azzurro non ha intenzione né necessità di spremersi nel torneo francese. Dopo le indiscrezioni trapelate subito dopo la finale, è arrivato l’annuncio degli organizzatori, che sperano ora di avere in tabellone il tedesco Alexander Zverev, sconfitto in semifinale a Melbourne da Daniil Medvedev, per sostituire l’altoatesino.

Sinner invece giovedì primo febbraio sarà a Roma dal presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, in compagnia dei suoi compagni di Coppa Davis. Poi tornerà ad allenarsi in vista del ritorno in campo, che a questo punto sarà nel torneo Atp 500 di Rotterdam, in programma dal 12 al 18 febbraio. L’anno scorso sul cemento indoor olandese raggiunse la finale, perdendo proprio contro quel Medvedev sconfitto domenica al termine di un’epica battaglia nella Rod Laver Arena. Sinner è stato inserito tra gli organizzatori tra i partecipanti al torneo, insieme al russo. Saranno ancora loro due i favoriti per la vittoria.

Poi l’azzurro volerà negli Stati Uniti, dove a marzo è in programma il “Sunshine Double”: i due Masters 1000 della primavera a stelle e strisce. Prima sulla East Coas, con Indian Wells in programma dal 6 marzo. Poi in Florida, a Miami, dove Sinner ha già fatto due finali e spera prima o poi di aggiungere un altro trofeo alla sua bacheca: il via dal 20 marzo. Ad aprile comincerà la stagione sulla terra rossa: Sinner parteciperà – probabilmente – solo ai Masters 1000. Anche per non ripetere il passo falso di un anno fa, quando si infortunò giocando una serie ravvicinata di partite. Quindi prima Montecarlo (7 aprile,) poi Madrid, infine gli Internazionali di Roma, in programma da mercoledì 8 a domenica 19 maggio.

Dal 26 maggio sarà tempo di Roland Garros, dove Sinner punta a riscattare l’uscita al secondo turno del 2023. Poi toccherà subito preparare l’assalto a Wimbledon: l’azzurro potrebbe decidere di assaggiare l’erba disputando un torneo a metà giugno. Molto dipenderà però da quanto rimarrà in corsa a Parigi. Potrebbe decidere, ad esempio, di giocare l’Atp 500 di Halle. Poi, a partire dal primo luglio, sarà tempo di Wimbledon: Sinner sull’erba londinese ha già raggiunto la semifinale, l’obiettivo è migliorarsi. Se dovesse riuscirci, sarebbe lo slancio perfetto per presentarsi tra i favoriti ai Giochi olimpici di Parigi, al via dal 27 luglio: lì, però, si torna sulla terra rossa.