Il capo del Mossad David Barnea si trova in queste ore a Parigi per incontrare le delegazioni degli Usa, del Qatar e dell’Egitto su un possibile accordo per il rilascio degli ostaggi a Gaza. Lo hanno confermato tre fonti citate da Haaretz. Barnea ha incontrato il direttore della Cia Bill Burns, i premier del Qatar Mohammed bin Abdulrahman Al Thani e il capo dell’intelligence egiziana Abbas Kamel. Sul tavolo negoziale una pausa nella guerra di 2 mesi in cambio del rilascio di oltre 100 ostaggi.

Fonti israeliane, citate da Canale 12, hanno tuttavia ridimensionato le attese sui negoziati, sottolineando che il maggiore ostacolo a un accordo è la richiesta di Hamas che lo stato ebraico fermi il conflitto e si ritiri del tutto dalla Striscia di Gaza con la fazione islamica ancora al potere nell’enclave palestinese. Secondo il ministro degli Esteri italiano Antonio Tajani invece, qualcosa potrebbe cambiare nelle prossime ore con la mediazione a Parigi: “Qatar ed Egitto”, ha detto a “In Mezz’ora” su Rai3, “sono due Paesi che stanno lavorando, e possono interloquire con Hamas, gli altri Paesi non possono farlo e l’Italia non lo fa, noi parliamo con l’Anp” ma “serve che qualcuno parli coi terroristi, lo stanno facendo Qatar ed Egitto e speriamo che si possa arrivare a buon fine, che si possano liberare gli ostaggi” e “mi auguro che possa essere più breve possibile il tempo che ci separa da questa situazione”.