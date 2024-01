Un attacco con droni avvenuto in Giordania ha ucciso tre militari degli Stati uniti e ne ha feriti 25. La notizia è stata riferita dalla Cnn e poi confermata dal presidente Usa Joe Biden. Il portavoce del governo giordano però, ha smentito la ricostruzione e dichiarato che l’attacco è avvenuto in Siria, prendendo di mira la base americana di Al-Tanf. Si tratta della prima volta che ci sono vittime tra le forze Usa in Medio Oriente dall’inizio della guerra a Gaza.

“Stiamo ancora raccogliendo informazioni”, ha scritto il presidente Usa Joe Biden in una nota, “ma sappiamo che è stato effettuato da gruppi militanti radicali sostenuti dall’Iran che operano in Siria e Iraq”. E ancora: “I tre militari americani che abbiamo perso erano patrioti nel senso più alto e il loro sacrificio estremo non sarà dimenticato dalla nostra nazione”. Quindi ha promesso che gli Usa porteranno avanti “il loro impegno nella lotta al terrorismo”. “E non abbiate dubbi: chiederemo conto a tutti i responsabili nel momento e nel modo che sceglieremo”.