Botta e risposta a Omnibus (La7) tra Gianni Alemanno, segretario nazionale di Indipendenza!, e il senatore di Italia Viva Ivan Scalfarotto.

Il tema del dibattito è l’Unione Europea, che il parlamentare renziano difende strenuamente definendolo ‘un modello’ e dissentendo al contempo da Paolo Cento, ex deputato dei Verdi, che esprime contrarietà all’invio di armi in Ucraina: “Io credo che invece dobbiamo sostenere l’Ucraina fino all’ultimo respiro, perché rappresenta anche i nostri valori. Il sistema che Putin propone è un sistema autoritario”.

Alemanno allarga le braccia e Scalfarotto commenta: “Prova a essere Aleksei Navalny e poi mi dici se allarghi le braccia. Chi non la pensa come Putin finisce investito in una strada di Mosca”.

“Mi basta essere Assange, lui invece ha una vita perfetta e sta benissimo“, ribatte sarcasticamente Alemanno. Scalfarotto replica che ha riserve anche sul rispetto dei diritti negli Usa.

Quando è il suo turno, Alemanno sottolinea: “Io non sono contro l’Europa, ma contro questa Europa. Sono contro la Bce che nel suo statuto ha solo il controllo dell’inflazione e non lo sviluppo. Sono contro un’Europa che ci ha imposto un patto di stabilità, che è stato voluto dalla Germania nella logica liberista e a cui Giorgetti ha piegato la testa – continua – Un patto di stabilità che ci impone per 10 anni manovre recessive e tagli. Io contesto il neoliberismo che aumenta le diseguaglianze. Ogni ora solo 5 persone guadagnano 15 milioni in più: questo è il neoliberismo della Ue. La sinistra ne vuole parlare o lo lasciate come tema solo a noi?”.

Dissente Cento che ricorda ad Alemanno che il neoliberismo ha avuto come massima espressione in Europa e nel mondo proprio la destra.

E Alemanno gli dà ragione: “Infatti proprio per questo motivo io, che sono della destra sociale, sono andato via da Fratelli d’Italia. E allora anziché attaccare la Meloni sul fascismo e su sciocchezze simili, dovreste attaccarla sul fatto che si è schiacciata sul modello liberista“.

“Se Meloni dicesse che è antifascista, sarebbe un grande passo in avanti“, commenta Cento.