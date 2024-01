Accuse di sessismo e una figura non certo edificante. Arrivano le polemiche alla serata inaugurale – di fronte al presidente Sergio Mattarella – di Pesaro 2024 capitale della Cultura, trasmessa lo scorso 20 di gennaio, per via dell’atteggiamento (e di alcune battute) del presentatore, Paolo Bonolis. Il conduttore ha chiamato, in più di una circostanza (come si vede nel video), la direttrice dell’orchestra, Francesca Perrotta, “signora”. La quale, dal palco, a un certo punto, spazientita, ha puntualizzato: “Se mi chiama ‘direttrice’ non mi offendo“. E al termine della presentazione dell’orchestra, fatta proprio da Perrotta, Bonolis è saltato fuori con un “sì, sono tutte molto serie, tranne quella signora lì in fondo, molto sexy“. Il presentatore ha poi fatto una serie di battute – fuori luogo – sul fatto che la percussionista suonasse, quella sera, il triangolo. A QN, Perrotta ha espresso il proprio dispiacere per come sia andata la serata, e ha accusato Bonolis di sessismo: “Siamo abituate a vedere travalicare la sottile linea che riguarda l’aspetto personale, in questo caso di basso livello, poiché di natura sessuale: da sempre gli uomini esercitano un potere e le donne lo subiscono. Ma nessuna donna avrebbe presentato un musicista in modo simile, chiamato a esibirsi davanti a 8mila persone”.

Video Facebook/Pesaro 2024 capitale della Cultura