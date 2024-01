“Per promuovere le rinnovabili, volevate tassarle. Vi sembra normale? Per fortuna ce ne siamo accorti e il governo ha fatto dietrofront. Purtroppo siete legati mani e piedi alle fonti fossili, o meglio: alle lobby delle fonte fossili“. Sono le parole che il deputato del Movimento 5 stelle, Enrico Cappelletti, ha rivolto al governo e alla maggioranza durante la discussione del dl Energia-bis. “Ipocrisia è il termine più adatto per sintetizzare questo provvedimento” ha aggiunto Cappelletti.