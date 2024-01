Incidente mortale questa mattina sulle piste da sci dell’Alpe di Siusi, in Alto Adige. Due donne sono cadute dalla seggiovia precipitando per circa 7 metri. Una sciatrice di 83 anni è morta, mentre una seconda, 55enne, è stata trasferita al pronto soccorso di Bolzano in gravi condizioni. L’incidente si è verificato nei pressi della stazione a valle dell’impianto di risalita Goldknopf. Sul posto sono intervenuti gli elicotteri Aiut Alpin Dolomites e Pelikan 2, come anche il soccorso alpino e i carabinieri.

Foto d’archivio