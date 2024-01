Jannik Sinner insegue la sua prima finale in uno Slam contro il tennista più vincente della storia: Novak Djokovic. La semifinale degli Australian Open di venerdì 26 gennaio potrebbe scrivere un altro pezzo di storia del tennis azzurro. A Melbourne Sinner finora è stato come un’onda inarrestabile: è arrivato al penultimo atto del torneo senza aver perso neanche un set. Nemmeno il russo Rublev, numero 5 al mondo, è riuscito a scalfire il ritmo e l’intensità dell’azzurro. Ora però di fronte c’è l’ostacolo più difficile: Djokovic, il numero 1 al mondo, il 10 volte vincitore degli Australian Open, il tennista che a Melbourne non perde da 33 partite consecutive. Nel decennio in corso, nessuno è mai riuscito a batterlo in Australia.

Il programma delle semifinali: quando giocano Sinner e Djokovic

Il programma ufficiale degli Australian Open, diffuso giovedì 25 gennaio dall’organizzazione, è una doccia fredda per i tifosi di tennis italiani. Come prevedibile, purtroppo, per la sessione serale che inizia alle ore 9.30 italiane è stata scelta l’altra semifinale, quella tra Daniil Medvedev e Alexander Zverev, il tedesco che è stato capace di eliminare Carlos Alcaraz. Una decisione formalmente corretta, perché i due sono scesi in campo un giorno dopo, quindi è giusto abbiano può ore per recuperare. La conseguenza però è che gli appassionati che vogliono vedere Sinner dovranno puntare la sveglia prima dell’alba. La prima semifinale tra Sinner e Djokovic infatti è in programma nella sessione pomeridiana, “non prima delle ore 4.30“. Visto che sulla Roder Laver Arena prima è in programma solamente la finale del doppio misto, è probabile che il match cominci puntuale o comunque non dopo le ore 5 italiane.

Orario e dove vedere Sinner-Djokovic in tv

La certezza quindi è che i tifosi italiani dovranno alzarsi almeno alle ore 5 per vedere Sinner-Djokovic in diretta. Il canale tv di riferimento è sempre Eurosport, che detiene i diritti per gli Australian Open. La semifinale quindi è visibile sulla piattaforma di Eurosport e su tutte le altro che mettono a disposizione il canale tv: Discovery+, Sky, SkyGo, Now e Dazn. Per vedere i Sinner-Djokovic, quindi, bisogna essere abbonati a una di queste piattaforme. Il match non è invece disponibile in chiaro: la direttiva Agcom non prevede infatti espressamente l’obbligo di trasmettere gratuitamente l’evento, nonostante l’interesse nazionale. L’unico precedente recente è la finale di Wimbledon 2021 tra Matteo Berrettini e Djokovic, che Sky decise di trasmettere anche in chiaro su Tv8. Per vedere se anche Discovery farà la stessa scelta, sfruttando ad esempio canale Nove, bisognerà quindi prima sperare nell’impresa di Sinner in semifinale.