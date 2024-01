e voi fin qui avete tagliato. I tre miliardi in più non bastano nemmeno per i nuovi contratti. E avete dato ilcon l’che“. Ad attaccare è la segretaria del Pd,, rivolgendosi a durante il premier time alla Camera . E ancora: “Presidente Meloni, lei è andata al governo per risolvere problemi o per continuare a fare opposizione e scaricare sugli altri? Perché nel 2009 è stato introdotto il tetto di spesa alla Sanità e sa chi era ministro nel 2009? Lei”, ha continuato Schlein.