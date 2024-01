“Ho già deciso quale sarà il prossimo step, ma prima voglio finire la stagione a Napoli“. Sono parole d’addio quelle pronunciate da Victor Osimhen. L’attaccante è impegnato in Coppa d’Africa con la sua Nigeria, ma intanto già pianifica il suo futuro lontano dal Vesuvio: “Ho già chiare le cose, ho già il mio piano, so cosa voglio fare – ha spiegato il 25enne nigeriano alla Cbs – Penso che il 60% delle persone parlino dei rumors che mi accostano alla Premier League. Il campionato inglese è uno dei più grandi del mondo. Ora voglio finire la stagione con il Napoli e poi dare seguito alla decisione presa“. Frasi che non hanno fatto certo piacere ai tifosi del Napoli: erano già consapevoli che il bomber dello scudetto fosse prossimo a fare le valige, ma confermarlo di fatto quando manca ancora metà stagione non è bel segnale per l’ambiente.

Certo, anche il presidente Aurelio De Laurentiis aveva già messo in conto l’addio del suo attaccante. La scorsa estate aveva fatto muro di fronte alle offerte faraoniche, arrivate però dall’Arabia Saudita. In autunno, i mal di pancia e le bizze di Osimhen lo hanno convinto a un cambio di strategia: rinnovo con inserimento di una clausola da 120 milioni di euro. Il nigeriano spera che questi soldi arrivino da un top team inglese, per poter giocare in quella Premier League che ha già più volte definito il grande obiettivo della sua carriera. Al Napoli e a De Laurentiis invece poco interessa: l’importante è arrivare a incassare la cifra prestabilita per la cessione del suo centravanti. Anche perché quei 120 milioni fanno comodo per l’opera di rinforzo della squadra già cominciata in questa sessione di calciamercato: dall’Inghilterra può arrivare il nuovo colpo, perché per il centrocampo, come vice Anguissa, sembra vicinissimo l’arrivo di Dendoncker, nazionale belga che in questo periodo ha poco spazio nell’Aston Villa di Unai Emery. Per la difesa l’obiettivo numero uno rimane l’ex bolognese Theatè, ma viene monitorata da vicino anche la situazione di Perez dell’Udinese.