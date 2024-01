In vista delle elezioni presidenziali di novembre Joe Biden incassa l’appoggio del potente sindacato dei metalmeccanici americano, il United Auto Workers, che in autunno ha piegato dopo un lungo sciopero i colossi del settore auto strappando un nuovo contratto con migliori condizioni. Il leader Shawn Fain è un feroce critico di Donald Trump e l’endorsement della sua organizzazione al presidente è un colpo importante soprattutto in Michigan, uno degli stati in bilico del Midwest e quello dove si concentra l’industria automobilistica americana. “La scelta è chiara. Joe Biden scommette sui lavoratori americani mentre Donald Trump li attacca”, ha detto Fain.

“Sono orgoglioso e onorato di avere il vostro supporto”, ha ringraziato Biden. “Voi avete costruito l’America e la middle class“, ha proseguito parlando ad una conferenza del sindacato a Washington. “Ho sempre combattuto per un’industria automobilistica forte… Meritate di beneficiarne quando queste aziende prosperano. I profitti record significano contratti record’’, ha detto il presidente, secondo cui “grazie a voi”, alla protesta dei mesi scorsi per il rinnovo del contratto, “Toyota, Volkswagen, Nissan… tutti hanno dato ai loro lavoratori aumenti a due cifre”.