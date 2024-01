Si è tolto la vita l’uomo sospettato di avere ucciso otto persone nella periferia di Chicago negli ultimi tre giorni. L’uomo si sarebbe sparato dopo uno scontro con le forze dell’ordine in Texas, ha detto la polizia lunedì sera. E’ stata la polizia di Joliet, Illinois, a riferire su Facebook che intorno alle 20:30 il 23enne Romeo Nance è stato localizzato dai Marshal vicino a Natalia, nello stato del Texas, e che Nance si è sparato dopo uno scontro a fuoco. Il 23enne è sospettato di aver sparato a otto persone in tre luoghi nella periferia di Chicago, innescando una ricerca che ha terrorizzato alcuni quartieri dopoche la polizia ha riferito di un fuggitivo a piede libero che doveva essere considerato “armato e pericoloso”.

La polizia della contea di Will nell’Illinois e Joliet hanno affermato di non conoscere il motivo degli omicidi, ma spiegato che Nance conosceva le vittime. Una task force dell’FBI ha assistito la polizia locale nella ricerca del sospetto.

Le vittime sono state trovate domenica e lunedì in tre residenze separate, hanno spiegato le autorità ai giornalisti in una conferenza stampa lunedì sera. Una delle persone uccise è stata trovata domenica in una casa nella contea di Will. Altri sette cadaveri sono stati invece trovati lunedì in due case nello stesso isolato a Joliet, a circa 6 miglia (9,6 chilometri) a nord-ovest della prima vittima scoperta dalla polizia.