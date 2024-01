In molti hanno temuto il peggio vedendo Jannik Sinner massaggiarsi più volte l’addome nel corso del match contro Andrey Rublev. L’azzurro alla fine ha vinto con un netto 3 a 0, conquistando la semifinale degli Australian Open, dove affronterà Novak Djokovic. Anche solo per pensare di battere il numero 1 al mondo, però, bisogna essere in perfette condizioni fisiche. Il timore di un leggero infortunio quindi alleggiava anche sui festeggiamenti per la vittoria di Sinner. Ci ha pensato però lo stesso tennista azzurro a tranquillizzare tutti nel post-partita: “Avevo un po’ di aria nella pancia. Forse ho mangiato qualcosa di sbagliato prima del match”, ha spiegato. “Con il passare del tempo il dolore è passato e nel terzo non sentivo niente. Speriamo sia tutto ok”, ha aggiunto Sinner.

Il dolore all’addome quindi era reale, ma potrebbe essere dovuto semplicemente a un fastidio intestinale. Se la sensazione di Sinner verrà confermata, nulla di preoccupante in vista dell’epica sfida a Djokovic. L’azzurro ha dimostrato di non avere nessun timore: “Sono fortunato ad affrontarlo un’altra volta, è il numero uno al mondo. Sarà dura. Darò il 100% su ogni palla e poi vediamo cosa accadrà”, ha detto a fine match. Specificando anche un altro aspetto: “E’ importante la squadra, il gruppo e la compagnia. Questo durerà per sempre, con loro passo così tanto tempo. Sono soddisfazioni bellissime. E’ stupendo quando vinci ma anche se non dovesse accadere stiamo bene insieme. Stiamo lavorando il più duramente possibile per raccogliere i frutti del lavoro”. D’altronde finora a Melbourne Sinner ha dimostrato di riuscire a dare il meglio nei momenti decisivi, quelli che contano: “Mi piacciono quei momenti, sono quelli per cui mi sono allenato. Questi punti sotto pressione mi eccitano e sono felice”, ha spiegato. Non sarà certo un po’ di aria nella pancia a fermarlo.