Si è perso il conto degli autovelox abbattuti nelle ultime settimane, da quando le “gesta” di Fleximan (e dei suoi imitatori) stanno facendo il giro del nord Italia. Sono altri due i casi che negli ultimi giorni hanno visto due pali dell’autovelox segati alla base e a posati a terra in un campo.

Il primo è stato abbattuto nella notte di giovedì 18 gennaio sulla strada provinciale 667 a Vallà, frazione di Riese Pio X in provincia di Treviso. L’accaduto è stato scoperto da una pattuglia dei carabinieri e ora sono in corso le indagini per risalire ai responsabili. L’altro abbattimento invece è avvenuto nella notte di venerdì 19 gennaio, lungo la strada regionale 10, nel comune di Carceri in provincia di Padova. Come per altre azioni precedenti, il palo che sorregge l’apparecchio è stato tagliato alla base con un flessibile. L’ennesimo caso è stata immortalato dagli automobilisti di passaggio e diffuso anche sui social, in alcune pagine che inneggiano al ‘super eroe’.