Un crollo verticale. Finite il periodo delle feste natalizie il caro biglietti aerei si è dissolto. Al punto che per una tratta nazionale si arriva a spendere in alcuni casi poco più di 30 euro, contro gli oltre 370 euro dello scorso dicembre, quando molte persone avevano necessità di spostarsi per passare magari il Natale in famiglia. I dati arrivano dal “Centro di formazione e ricerca sui consumi” guidato da Furio Truzzi, presidente onorario di Assoutenti

Chi il mese scorso si apprestava ad acquistare un volo di sola andata per trascorrere le feste di Natale in famiglia si ritrovava a spendere, partendo il 23 dicembre, un minimo di 379 euro per volare da Venezia a Cagliari, 358 euro da Bologna a Cagliari, 353 euro da Bologna a Palermo, analizza il Centro di formazione e ricerca sui consumi. Per arrivare a Catania partendo da Genova la spesa minima era di 340 euro, che scendeva a 335 euro se la destinazione era Palermo; 328 euro il costo del volo Venezia-Palermo.

Tariffe che hanno subito ora un vero e proprio tracollo: ad esempio per la tratta Bologna-Palermo, partendo sabato 10 febbraio, i biglietto di sola andata costa appena 31 euro, con un crollo del 91,2% rispetto i prezzi di dicembre. Per andare da Genova a Palermo bastano 52 euro, con una riduzione delle tariffe del -84,5% su dicembre; per la Bologna-Cagliari si parte da un minimo di 62 euro (-82,7%), mentre il costo del biglietto sulla Venezia-Palermo di riduce del -79,2%, -69,7% sulla Genova-Catania, -62,5% sulla Venezia-Cagliari.

“I rialzi delle tariffe aeree provocate da algoritmi e sistemi di definizione dei prezzi dinamici hanno “dopato” il settore, con conseguenze dirette sulle tasche dei consumatori – spiega Furio Truzzi – Nel 2023, infatti, i biglietti dei voli nazionali hanno subito un rincaro medio annuo del +37,8%, aumento che si aggiunge al +20% fatto registrare nel 2022, aggravando la spesa degli italiani per gli spostamenti. Attendiamo fiduciosi i risultati dell’indagine aperta dall’Antitrust sugli algoritmi utilizzati dalle compagnie aeree, per capire se tali strumenti siano legittimi o se, al contrario, rappresentano una pratica scorretta a danno dei consumatori”.

Ecco alcune variazioni delle tariffe aeree tra il 23 dicembre 2023 e il 10 febbraio 2024: Venezia-Cagliari: 379 euro-142 euro -62,5% Bologna-Cagliari: 358 euro-62 euro -82,7% Bologna-Palermo: 353 euro-31 euro -91,2% Genova-Catania: 340 euro-103 euro -69,7% Genova-Palermo: 335 euro-52 euro -84,5% Venezia-Palermo: 328 euro-68 euro -79,2% Indagine condotta sul sito di comparazione Skyscanner in data 18.12.2023 e 15.1.2024.