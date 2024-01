“Spero che la settimana prossima arrivi in cdm il terzo mandato per i sindaci fino ai 15mila abitanti, perché bisogna solo ringraziare i sindaci che fanno i sindaci nei comuni di 5-6-7-12mila abitanti. Porre un limite al mandato è una limitazione della democrazia“. Lo ha detto Matteo Salvini, vicepremier e ministro dei Trasporti durante l’inaugurazione del collegamento Torino-aeroporto. “Noi parlamentari non abbiamo limiti ai mandati, noi ministri neppure, perché un governatore o un sindaco dovrebbe averne? Alla fine sono sempre i cittadini che decidono. Per me è sempre meglio che siano i cittadini e non una norma nazionale a decidere da chi essere amministrati” ha affermato Salvini