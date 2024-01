“Solidarietà ai giornalisti di Report. Meloni ha superato Berlusconi: questi attacchi al diritto di inchiesta nemmeno con l’editto bulgaro. Bisogna inventare altri tipi di editti, non so se sono editti ungheresi. Sono attacchi non degni di una democrazia”. Lo ha detto la segretaria del Pd Elly Schlein lasciando il Park Hotel ai Cappuccini di Gubbio, dove ha commentato con i cronisti l’attacco di Fratelli d’Italia a Report per le inchieste su La Russa e sul padre di Giorgia Meloni