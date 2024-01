Prende fuoco pochi minuti dopo il decollo un Boeing 747-8 della Atlas Air. Dopo essere partito dall’aeroporto internazionale di Miami giovedì sera alle 22:30, ha preso fuoco in volo ed è stato costretto ad un atterraggio di emergenza. Tutto è andato a buon fine perché tutti i passeggeri sono scesi sani e salvi dall’aereo, seppur naturalmente spaventati.

L’accaduto è stato filmato da alcuni testimoni a terra che alla vista dell’aereo, sconvolti dicono: “Oh my God, it’s on fire!” (Oh mio dio, sta andando a fuoco) e “Holy shit” (santo cielo). Dalle immagini si vedono le fiamme che escono dall’ala sinistra dell’aereo, è probabile che ci sia stato un malfunzionamento di uno dei motori del velivolo.

La Boeing al momento non ha commentato l’accaduto, anche se lo scorso 5 gennaio un altro aereo della compagnia ha dovuto fare un atterraggio di emergenza dopo che si è staccata una parte della fusoliera poco dopo il decollo da Portland in Oregon. Dopo questi eventi oltre 170 aerei devono rimanere a terra per dei controlli di sicurezza.