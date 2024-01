Dubai è una metropoli in continua trasformazione, una “città che sale” per dirla alla Boccioni maniera, artista che l’avrebbe dipinta come una musa. I profili vertiginosi degli edifici e delle strutture in costruzione la rendono proiettata al domani, così l’incessante e ambizioso lavoro dell’uomo, una visione dinamica e in movimento proprio come un’avanguardia futurista ma che non desidera bypassare il passato, lo valorizza come un tesoro prezioso.

Dubai è la meta ideale per chi ama l’architettura moderna: qui svettano vere e proprie icone dell’ingegneria, in vetro, acciaio e calcestruzzo. Tra questi troviamo il Burj Khalifa, che attualmente detiene il record del grattacielo più alto del mondo con i suoi 829,8 metri di altezza, modellati nelle eleganti forme ispirate all’Hymenocallis, il fiore tradizionale del deserto, o il Burj Al-Arab, altro simbolo simile ad una vela, una delle strutture delle più note e fotografate del Paese, sede di un albergo principesco a sette stelle.

Dubai è la destinazione ideale per chi cerca il lusso, dal firmamento dell’hotellerie esclusiva e dei ristoranti gourmet, alle cittadelle dello shopping griffato come Dubai Mall, quartier generale della moda e delle tendenze emiratine. Le atmosfere glam si respirano anche passeggiando all’aria aperta nei quartieri come Palm Jumeirah, l’emblematico complesso di isole artificiali a forma di palma, troneggiato dall’iconico Atlantis, il resort-atelier dello sfarzo, così Dubai Marina, il porto più glam del mondo dove ormeggiano yacht simili a castelli galleggianti.

Lusso e opulenza all’insegna di una città che corre veloce e che primeggia nei record, ma l’anima più autentica di Dubai vive nelle atmosfere del passato. Nei quartieri di Deira, Bur Dubai, Karama e Satwa regna ancora la magia di un tempo, tra le bancarelle del souk e i vicoletti silenziosi che sbucano lungo il Dubai Creek, puntellato dalle vele dei dhow, le tipiche imbarcazioni in legno lavorato dipinto di bianco e turchese.

Infine Dubai è sole e mare tutto l’anno. La stagione invernale da queste parti non conosce il freddo, quale occasione migliore per partire e scoprire la città dalle mille anime, così come le tradizioni e le tinte dorate di un soggiorno Francorosso.

Sole, mare e magia

Il SeaClub Centara Mirage Beach Resort Dubai è l’ideale per vivere un sogno: qui tutto è pensato anche per le esigenze e il divertimento dei più piccoli, a cominciare dal grande parco acquatico dell’hotel, fulcro della struttura, dotato di scivoli, lazy rivers e giochi d’acqua per bambini. Il resort è situato lungo un tratto privilegiato del lungomare dell’isola di Deira, a pochi passi dalla città vecchia e dai mercati tradizionali come il Souk Madinat Jumeirah e il Golden Souk, il famoso mercato dell’oro. Dopo l’allegra opulenza, perditi tra i “sikka”, i vicoletti selciati dove si affacciano antichi edifici in gesso e corallo perfettamente restaurati, e orientati cercando le imponenti “torri del vento”, costruite quasi un secolo fa da facoltosi mercanti persiani. Vicinissimo al resort anche l’antico canale che divide la città vecchia, il Dubai Creek, dove partecipare a bellissime escursioni a bordo di dhow, o semplicemente farsi traghettare da una parte all’altra da un abra, i tipici taxi boat.

A Dubai non ci si annoia mai

Dubai non è solo grattacieli dei record, lusso e antiche tradizioni che luccicano d’oro e profumano di spezie; quando si dice “destinazione Dubai” non si possono precludere le avventure nel deserto. Il grande vuoto si anima di adrenalina surfando le dune a bordo di una 4×4 o di un quad, un luogo di grande suggestione dove alternare la velocità ad attimi di lentezza e condivisione partecipando ad affascinanti safari. Potrai svelare il vero significato dell’accoglienza locale tra tende e tappeti preziosi, brindare con bicchierini ricolmi di tè alla menta e dolcissime delizie locali.

Dalle onde di sabbia a quelle del mare, le acque calde e trasparenti del Golfo Persico. Dubai offre tutte le opportunità per una vita balneare attiva e per esperienze originali come un tuffo all’AquaFun, il parco acquatico di gonfiabili più grande al mondo che conta 2.700 m², con 74 giochi diversi. La città sa sempre come stupirti, e se ancora non è abbastanza, prova l’adrenalina sulla neve sfrecciando sulla pista di sci al coperto dello Ski Dubai o pattinando sul ghiaccio al Dubai Mall. A Dubai quello che non esiste si crea: il trucco c’è ma non si vede, si vive.