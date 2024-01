L‘Associazione Italiana Difesa Animali ed Ambiente (Aidaa) ha annunciato un esposto alla procura di Palermo per “chiedere indagini approfondite su alcuni casi di maltrattamento di animali e uccisione di un gatto di cui si sarebbe reso responsabile Carmelo Russo“: l’uomo era stato accusato di aver dato fuoco al suo pitbull Aron l’8 gennaio a Palermo. Il cane era morto pochi giorni dopo a causa delle ustioni scatenando un’ondata di indignazione.

L’associazione elenca altri casi di maltrattamento di cui Russo sarebbe responsabile, come la morte di un cane e di un gatto ucciso con una spranga vicino allo stadio. Gli animalisti chiedono alla procura di valutare come l’uomo ha ottenuto la custodia del cane e verificare chi siano stati i precedenti proprietari per capire se c’erano situazioni sospette relative a combattimenti tra animali.