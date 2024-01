di Giorgio Boratto

E’ sempre più chiaro che con l’occupazione di posti di potere e con lo spoils system ovvero il ‘sistema delle spoglie’, per cui ai vincitori vanno le spoglie – in questo caso sarebbero quelle della democrazia morta – la Destra stia cercando una egemonia culturale che a dispetto del voto non ha mai più avuto dopo il fascismo; che è stato definito da Piero Gobetti, ‘biografia della Nazione’.

Io ricordo che con la Resistenza e lo sviluppo della democrazia, che ha poi prodotto il progresso economico, l’egemonia culturale sembrava passata alla Sinistra che veniva contesa dalla Democrazia Cristiana e dalle parrocchie, vere sezioni di quel partito. Ricordo a tal proposito un congresso della Democrazia Cristiana, di tantissimi anni fa, a guidarla c’era De Mita che contro l’allora PCI chiedeva ai suoi iscritti di fare di più dei comunisti... ‘se loro leggono più libri, noi bisogna fare di più; se loro partecipano in tanti ai dibattiti, noi bisogna fare di più; se loro sono solidali, noi bisogna esserlo di più’… era un tentativo di conquistare una egemonia culturale che allora era della Sinistra. Ma dopo con Tangentopoli e l’avvento del berlusconismo, insieme alla disfatta della moralità dei partiti e con essa anche degli italiani, l’egemonia è diventata ballerina e in mano ai consumi e alle televisioni vuoi del Biscione o della Rai.

Con Berlusconi siamo forse arrivati ad avere una nuova biografia degli italiani: arruffoni, amorali, superficiali e poco seri. Siamo così arrivati a chiudere un secolo e a entrare in un nuovo millennio; appare chiaro che all’italiano di oggi piace la Destra e vota i suoi programmi o se vogliamo gli slogan elettorali che presenta. In questo frangente aumenta la massa di cittadini che non vota... anzi il partito dell’astensionismo è diventato il primo partito: forse la vera egemonia culturale non si sa più di chi sia.

Penso che se sorgerà una egemonia culturale oggi dovrebbe essere quella dell’Ambiente.

Il blog Sostenitore ospita i post scritti dai lettori che hanno deciso di contribuire alla crescita de ilfattoquotidiano.it, sottoscrivendo l’offerta Sostenitore e diventando così parte attiva della nostra community. Tra i post inviati, Peter Gomez e la redazione selezioneranno e pubblicheranno quelli più interessanti. Questo blog nasce da un’idea dei lettori, continuate a renderlo il vostro spazio. Diventare Sostenitore significa anche metterci la faccia, la firma o l’impegno: aderisci alle nostre campagne, pensate perché tu abbia un ruolo attivo! Se vuoi partecipare, al prezzo di “un cappuccino alla settimana” potrai anche seguire in diretta streaming la riunione di redazione del giovedì – mandandoci in tempo reale suggerimenti, notizie e idee – e accedere al Forum riservato dove discutere e interagire con la redazione. Scopri tutti i vantaggi!