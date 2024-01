“Quando varco l’ingresso al Memoriale della Shoah non sono più la vecchia che sono adesso, sono quella che è entrata qui per essere deportata”. Così la senatrice a vita Liliana Segre arrivando al Binario 21 di Milano poco prima di iniziare una visita voluta dalla stessa senatrice con il presidente del Senato, Ignazio La Russa, e i membri della Commissione straordinaria per il contrasto dei fenomeni di intolleranza, razzismo, antisemitismo e istigazione all’odio e alla violenza, che la senatrice presiede. “Non l’ho mai dimenticato”, ha detto ai giornalisti al suo arrivo.