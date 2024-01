“Si sente antifascista? Non sviliamo queste occasioni con queste cose”. All’uscita dal memoriale della Shoah di Milano, Ignazio La Russa continua a faticare a definirsi antifascista. E quando gli si chiede se il fascismo è il male assoluto tira dritto e non risponde. Eppure nel corso del suo intervento al memoriale, al fianco della senatrice a vita Liliana Segre, il presidente del Senato aveva definito come “male assoluto quello che è avvenuto”. Ma sul fascismo nessuna parola.