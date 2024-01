Due calciatori dell’Inter sono stati denunciati da un ragazzo friulano, che li accusa di averlo minacciato durante una serata al locale Hollywood di Milano lo scorso 6 gennaio. A riportare la denuncia è Il Corriere del Veneto, che – usando il condizionale – fa anche il nome di uno dei giocatori coinvolti: Marko Arnautovic. Per ora però nulla è stato confermato dalla Procura di Milano, che ha in mano la denuncia del giovane.

Secondo la ricostruzione del quotidiano, che riporta la versione del denunciante, i giocatori si sono innervositi perché hanno avuto il sospetto di essere stati fotografati e filmati mentre si trovavano all’interno del noto locale di Corso Como. Quella notte era stata organizzata una festa privata, a cui erano presenti alcuni calciatori di Serie A. Seconda la versione del giovane friulano, assistito dagli avvocati Francesca e Stefano Tutino, i due giocatori lo hanno tenuto per un braccio e costretto a uscire dal locale. Poi gli hanno preso il cellulare per verificare che non avesse fatto foto o video dei calciatori presenti alla serata. Infine, sempre secondo il racconto del denunciante, i due giocatori dell’Inter gli hanno chiesto di dire “Milan m***a” prima di andarsene.

“Trovandosi in evidente difficoltà anche numerica, il nostro assistito non ha opposto resistenza e ha subito l’imbarazzante situazione“, ha raccontato l’avvocato Stefano Tutino al Corriere del Veneto, spiegando che “sono state visionate le sue foto personali e anche i suoi profili social e non hanno trovato nulla, proprio perché non c’era nulla”. Secondo il legale, i due calciatori “rischiano di essere indagati per vari illeciti: minaccia ed esercizio arbitrario delle proprie ragioni, avendo agito con violenza e violato la privacy del nostro assistito”. E l’avvocato ha riferito anche che lo stesso giovane sarebbe stato respinto all’ingresso dell’Hollywood il sabato successivo.