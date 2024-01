Urne aperte dalle 14 alle 22 del sabato e dalle 7 alle 23 del giorno seguente. Saranno questi gli orari del voto per le elezioni europee, in programma l’8 e il 9 giugno 2024, stando a quanto prevede una bozza di un decreto che approderà martedì in Consiglio dei ministri. Negli stessi giorni – e con gli stessi orari – si voterà anche per le Regionali e un turno delle amministrative per i Comuni, qualora verrà scelto di accorpare le tornate elettorali in un election day.

Se verrà scelta questa modalità, terminate le operazioni di voto si procederà con lo scrutinio per le Europee. Alle 14 del lunedì avrà inizio quello per le Regionali, passando poi senza interruzione a quello per le amministrative. Per quanto riguarda il voto delle Comunali, c’è anche un’altra novità nella bozza. Se non verrà cambiata prima o durante il Consiglio dei ministri, il prossimo giro di elezioni amministrative aprirà alla possibilità per i sindaci dei Comuni con più di 5mila abitanti e fino a 15mila di candidarsi per tre mandati consecutivi.

Cadrà quindi il limite di due mandati di fila ora in vigore. Il provvedimento modifica l’articolo 51 del testo unico delle leggi sull’ordinamento degli enti locali, eliminando inoltre i limiti (ora di 3 mandati consecutivi) per i sindaci dei Comuni fino a 5mila abitanti. La norma precisa che i mandati svolti o in corso all’entrata in vigore del decreto si computano per l’applicazione delle disposizioni.